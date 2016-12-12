Правительство провело экстренное совещание в Москве после приостановки лицензии Европейского университета (ЕУ) в Петербурге, пишет «Коммерсант».

Как пишет издание, руководство университета обратилось к президенту России Владимиру Путину сразу после известия о приостановке лицензии. Совещание проходило в закрытом режиме при участии представителей Рособрнадзора и Минобразования. При этом «Коммерсант» отмечает, что все стороны высказались в поддержку Европейского университета.

Как предположил ректор Олег Хархордин, приостановка ​деятельности университета может быть связана с поддержкой вуза со стороны члена его попечительского совета Алексея Кудрина и с деятельностью Института проблем правоприменения (ИПП) ЕУ. Издание отмечает, что аналитика ИПП вызывала недовольство правоохранительных органов.

«Но, я повторюсь, прямых намеков мы не получали. Боюсь, что наша проблема именно в том, что мы не знаем, какие версии обдумывать. Мы не понимаем, почему рутинная ситуация с проверкой Рособрнадзора стала экстраординарной. Мы думаем, что ее надо вернуть обратно в обычное скучное состояние», — добавил Хархордин.

Напомним, на прошлой неделе Рособрнадзор приостановил лицензию Европейского университета из-за того, что вуз не устранил выявленные нарушения. В апреле после проверки Рособрнадзор решил полностью приостановить государственную аккредитацию программ высшего образования в Европейском университете. Представитель вуза тогда рассказал, что это связано с несоответствием некоторых документов требуемым стандартам.

Европейский университет учрежден в Санкт-Петербурге в 1994 году. В попечительский совет университета входят бывший глава Минфина Алексей Кудрин и директор Эрмитажа Михаил Пиотровский.