Сирийские войска за прошедшие сутки освободили еще три квартала в Алеппо и получили контроль над 95% территории города. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на российский Центр примирения враждующих сторон.

«Общая площадь кварталов в восточной части города, где остаются боевики, не превышают 10 квадратных километров», — говорится в сообщении.

Накануне стало известно, что боевики запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство» вернулись в Пальмиру. Сирийская армия покинула город. Как сообщали в Минобороны, российская авиация в течение ночи нанесла 64 воздушных удара по позициям боевиков.

Пальмира, которая находилась под контролем боевиков с мая 2015 года, была освобождена в марте сирийской армией при поддержке российской авиагруппы. Через месяц в городе выступил оркестр Мариинского театра под руководством Валерия Гергиева. В выступлении также принял участие виолончелист и близкий друг президента Владимира Путина Сергей Ролдугин.

Начальник Генштаба вооруженных сил России в 2004-2008 году Юрий Балуевский заявил, что захват Пальмиры боевиками ИГ говорит о просчётах в военном планировании, ведь российские военные должны были предвидеть такое развитие событий.

«Какая бы ни была сирийская армия, но не отследить сосредоточение сил противника в районе Пальмиры... Это неправильно. Так не должно быть. И мои коллеги, которые там есть — я тоже не понимаю их. У сирийцев, может быть, нет таких возможностей, как у нас. Но мы-то куда смотрели — если это действительно так — что Пальмиру взяли?», — сказал генерал.

Захват города он назвал «ударом по престижу», однако отметил, что не сомневается в том, что контроль над Пальмирой будет восстановлен.