Ленинский суд Кирова отказал Алексею Навальному и Петру Офицерову в возмещении штрафа в размере 500 тысяч рублей, которые они выплатили в рамках приговора по делу «Кировлеса», передает РАПСИ.

Ходатайство о возврате штрафа было заявлено адвокатами Навального и Офицерова на повторном рассмотрении дела. Представители указывали на то, что приговор 2013 года отменен. Однако суд отказался удовлетворить требования ответчиков, отметив, что решение о штрафах принимается после завершения судебного процесса.

Ранее суд отказал Навальному в отводе судьи Алексея Втюрина и прокуроров. По мнению адвокатов, судья занял обвинительную позицию по делу и может испытывать давление со стороны зампредседателя райсуда Сергея Блинова, который вынес приговор по делу «Кировлеса» в 2013 году.

Пересмотр дела о якобы имевших место хищениях на предприятии «Кировлес» начался после решения президиума Верховного суда от 18 ноября, отменившего приговор в отношении Навального и Офицерова. ВС в свою очередь основывался на решении Европейского суда по правам человека, который признал, что российский суд нарушил права Навального и Офицерова, поскольку осудил их за деяния, неотличимые от обычной предпринимательской деятельности.

Напомним, в июле 2013 года Ленинский районный суд Кирова приговорил Алексея Навального и Петра Офицерова к пяти и четырем годам лишения свободы по делу о хищении имущества компании «Кировлес». В октябре того же года наказание Навальному и Офицерову было заменено на условное.