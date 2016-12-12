Захват сирийского города Пальмира боевиками запрещенной террористической организации «Исламское государство» наносит урон имиджу всего цивилизованного человечества. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

Отвечая на вопрос о том, как скажется потеря Пальмиры на репутации Москвы, Песков напомнил, что это сирийский город, а потому Россия не может его потерять.

«Угроза потери Пальмиры — это урон для всего цивилизованного человечества, а не для России. Это урон для имиджа всего цивилизованного человечества, которое, будучи раздираемо противоречиями, будучи подвержено каким-то ангажементом, каким-то пониманием, которое не способствует налаживанию сотрудничества, которые сидят сложа руки и ничего не делают в реальности для того, чтобы бороться с этими международными террористами в лице «Исламского государства», — заявил представитель Кремля.

Говоря о возможной наземной операции российских военных в Сирии, Песков заявил, что тактические вопросы нужно адресовать Министерству обороны. Вместе с тем, представитель Кремля заметил, что «так или иначе, какие-то компоненты наземных сил присутствовали с самого начала: это те, кто обеспечивает безопасность пунктов временного базирования и так далее».

Напомним, накануне стало известно, что боевики ИГ вернулись в Пальмиру. Сирийская армия покинула город. Как сообщали в Минобороны, российская авиация в течение ночи нанесла 64 воздушных удара по позициям боевиков.

Пальмира была освобождена в марте сирийской армией при поддержке российской авиагруппы. Через месяц в городе выступил оркестр Мариинского театра под руководством Валерия Гергиева. В выступлении также принял участие виолончелист и близкий друг президента Владимира Путина Сергей Ролдугин.

Пальмира находилась под контролем исламистов с мая 2015 года. За это время террористы взорвали множество исторических памятников, в частности, Триумфальную арку эпохи древнего Рима, три колонны, а также храм позднего античного периода.