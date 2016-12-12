Журнал The New Times уходит из розничной продажи. Об этом сообщается на сайте издания.

«В целях снижения издержек, мы приняли решение: журнал больше не будет поступать в розницу», — говорится в сообщении главного редактора Евгении Альбац.

По ее словам, «после ликвидации киосков в самых людных местах, в том числе в переходах, в метро и у метро, сети распространения резко подняли цены за все: за доставить, за выложить, за продать», и издание несет убытки, которые не может себе позволить.

Она отметила, что некоторое время бумажный журнал будет продаваться в киосках на вокзалах и в аэропортах, но «это временно». Таким образом, подписка останется единственной возможностью читать The New Times.

«И я — мы все — ждем новых подписчиков, потому что собранных пока денег нам не хватит даже до весны», — отметила Альбац.

В феврале 2017 года журналу исполнится 10 лет.

Напомним, в мае газета «Новые Известия» объявила о приостановке выпуска печатной версии.