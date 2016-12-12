Сотрудница полиции подмосковного Серпухова на собственном автомобиле попала в ДТП в состоянии алкогольного опьянения, сообщает пресс-служба управления МВД по Московской области.

ДТП произошло накануне на улице 2-я Московская. 31-летняя сотрудница полиции сбила мужчину и женщину. Оба они погибли на месте от полученных травм.

По факту произошедшего управление Следственного комитета по Московской области возбудило уголовное дело по статье «нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц».

В настоящее время подозреваемая задержана, проводится проверка. По ее результатам сотрудница полиции будет уволена.