В 36-ой городской клинической больнице Москвы сегодня скончался подследственный — 58-летний москвич Сергей Булатников, арестованный месяцем ранее по подозрению в квартирном мошенничестве. В больнице он провел более трех недель в состоянии комы, изредка приходя в сознание.

Арестовали мужчину несмотря на его заболевания: сахарный диабет 2 типа и гипертоническую болезнь III степени. Через несколько дней после ареста его госпитализировали с инсультом из СИЗО «Бутырка» в 36-ю горбольницу. Там он впал в кому, и его перевели в палату интенсивной терапии, где он лежал под охраной четырех сотрудников Бутырской тюрьмы.

Как ранее рассказывла «Новой газете» жена Сергея Булатникова, в свидании с умирающем мужем (чтобы она могла за ним ухаживать) ей отказывал следователь.

— Состояние у него критическое. Сколько продлится кома и выйдет ли он из нее, врачи уже не знают… То есть про шансы мне ничего не говорят, — буквально два дня назад сказала «Новой» супруга арестанта.

В понедельник стало известно, что Сергей Булатников скончался. Об этом «Новой» сообщила журналист и бывший член ОНК Зоя Светова.

Добавим, что об освобождении Булатникова от охраны в больнице следствие просил даже Московский УФСИН.

Как следует из письма представителей ведомства в следственный отдел Мещанского ОВД, в «Бутырке» не хватает сотрудников и отвлекать силы на охрану арестанта, который находится в бессознательном состоянии, расточительно. От этого страдают другие заключенные, из-за недостаточного числа сотрудников некому выводить арестантов на прогулки, к адвокатам и на следственные действия. Не хватает сотрудников и для охраны других заключенных, нуждающихся в госпитализации.

Однако следователь Мещанского ОВД Валерий Зыков, ведущий уголовное дело о мошенничестве в отношении Булатникова, меру пресечения ему не изменил ни на домашний арест, ни на подписку о невыезде. Как ранее заверил «Новую» сам следователь, он в курсе состояния подследственного («Я в курсе всего вообще»), однако по всем вопросам, в том числе о причине отказа менять арестанту меру пресечения, он посоветовал обратиться в пресс-службу ОВД. Пресс-служба в свою очередь попросила прислать официальные запросы, которые рассматривает в течение месяца.