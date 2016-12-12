Белорусские отряды специального назначения смогут принимать участия в контртеррористических операциях на территории России, передает Sputnik со ссылкой на указ президента Белоруссии Александра Лукашенко, опубликованный ранее на национальном правовом интернет-портале.

«Одобрить прилагаемый проект соглашения между Республикой Беларусь и Российской Федерацией об участии подразделений специального назначения в контртеррористических операциях, проводимых на территории Республики Беларусь или Российской Федерации», — говорится в указе.

Лукашенко уполномочил Комитет государственной безопасности на проведение переговоров по соответствующему проекту соглашения — с возможностью внесения поправок и уточнений, «не имеющих принципиального харакета».

Указ вступает силу со дня подписания. Сам текст соглашения не распространяется.