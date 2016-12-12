Заместитель исполнительного директора «Ельцин-центра», историк Никита Соколов намерен подать в суд на режиссера Никиту Михалкова, передает РИА Новости со ссылкой на представителя культурного центра Елену Волкову.

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Свой иск Соколов подаст именно как частное лицо, а не от имени «Ельцин-центра», отмечает Волкова. «Как человек, как руководитель Вольного исторического общества он хочет осуществить свои права», — объяснила она.

По словам Волковой, замдиректора счел клеветой высказывание Михалкова о том, что Соколов якобы хочет «реабилитировать власовцев». Речь идет о выступлении Соколова на пресс-конференции, посвященной проекту «Последний адрес», который устанавливает мемориальные таблички на домах, где жили репрессированные.

9 декабря Михалков заявил, что «Ельцин-центр» представляет необъективную оценку истории и в результате приводит к «разрушению национального самосознания детей». В ответ вдова первого президента Российской Федерации Наина Ельцина назвала, слова Михалкова лживыми.

Михалков признал, что ни разу не был в «Ельцин-центре». Режиссер объяснил, что ему «абсолютно достаточного того, что я знаю и что является правдой». Позднее он ответил Ельциной письмом, в котором заявил, что сожалеет, что его слова огорчили ее.