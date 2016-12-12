Гражданин Украины Андрей Захтей, арестованный в России по делу о подготовке терактов в Крыму, обратился в Следственный комитет с заявлением о пытках после задержания, пишет «Медиазона».

По словам Захтея, в течение двух дней после задержания его пытали сотрудники ФСБ. Он требует проверить, превышали ли силовики полномочия, и привлечь их к ответственности.

В своем заявлении Захтей рассказал, что сотрудники ФСБ пытали его током, пристегивая клеммы к ногам, ягодицам и гениталиям, и требовали признать вину. Также у него на руках следы от наручников, которые стягивали на запястьях. Все это время на голове у задержанного был мешок, поэтому он не видел лиц пытавших.

11 августа Захтей дал нужные силовикам показания, после этого его перевезли в изолятор временного содержания.

В августе ФСБ объявило, что оперативники предотвратили в Крыму теракт, который готовили спецподразделения министерства обороны Украины. В ночь на 8 августа диверсанты якобы пытались прорваться в Крым под «массированный обстрел со стороны и сопредельного государства, и бронетехники вооруженных сил Украины».

Позднее стало известно, что ФСБ задержала жителя Запорожской области, сотрудника главного управления разведки Минобороны Украины Евгения Панова и жителя Крыма Андрея Захтея.