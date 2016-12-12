Министерство обороны подтвердило, что боевики «Исламского государства» (террористическая организация, запрещенная в России) захватили сирийский город Пальмира, передает Интерфакс со ссылкой на официального представителя ведомства Игоря Конашенкова.

Террористы наступали на город с севера, востока и юга. В общей сложности в захвате участвовали около пяти тысяч бойцов ИГ, они, в частности, применяли начиненные взрывчаткой автомобили со смертниками.

Конашенков рассказал, что из районов Дейр эз-Зор и Ракка к Пальмире прорвались около 4 тысяч террористов на танках, боевых машинах пехоты и джипах с крупнокалиберными пулеметами. Он подчеркнул, что такой группировки вокруг Пальмиры не было до четверга, 8 декабря.

Кроме того, по словам спикера Минобороны, боевики перешли в Сирию из иракского Мосула, который в настоящее время освобождают от террористов силы международной коалиции.

Как утверждают в министерстве, ИГ перебросило силы на штурм Пальмиры, воспользовавшись приостановкой активных боевых действий в районе Ракки — оплота террористов в Сирии.

О том, что исламисты заняли часть Пальмиры сообщалось в минувшую субботу, 10 декабря. Накануне стало известно, что боевики захватили весь город. По словам губернатора провинции Хомс Таляль аль-Баррази, сирийские войска перед отходом смогли эвакуировать около 80% жителей.

Пальмира находилась под контролем ИГ с мая 2015 года. В марте текущего года сирийские войска при поддержке российской авиации вытеснили исламистов из города.