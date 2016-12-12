Роскомнадзор не будет наказывать новостные агрегаторы за включение в подборки непроверенной информации с сайтов СМИ, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Агрегаторам позволят включать в повестку непроверенную информацию, если она опубликована в зарегистрированных СМИ, а также на сайтах государственных или муниципальных учреждений и ведомств.

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Таким образом Роскомнадзор объяснил особенности работы законопроректа «О новостных агрегаторах», принятого ранее в июне.

Документ вступает в силу с 1 января 2017 года. Согласно закону, новостные агрегаторы («Яндекс.Новости», «Новости Mail.ru», Rambler и аналогичные) обязаны проверять достоверность публикуемой информации за исключением сообщений из СМИ, официально зарегистрированных в Роскомнадзоре.

В октябре «Яндекс» предупредил, что в топ-5 российских новостей будут отображаться только сообщения СМИ, предоставивших копии свидетельства о регистрации.