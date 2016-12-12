Тело погибшего в Сирии российского военнослужащего обменяли на шестерых боевиков «Исламского государства» (террористическая организация, запрещенная в России), пишет «Газета.Ру» со ссылкой на одного из участников обмена.

Авиационный наводчик Александр Прохоренко погиб под Пальмирой в марте. Ему посмертно присуждено звание Героя России.

Тело Прохоренко похитили боевики «Исламского государства». Через четыре дня после гибели министерство обороны обратилось с официальным письмом к курдским ополченцам с просьбой помочь вернуть тело.

«Чтобы начать переговоры с ИГ, была назначена специальная группа из наших сил. Поскольку речь шла о возврате тела российского офицера, исламисты выдвигали очень много требований», — рассказал источник издания.

Переговоры велись с 21 марта по 21 апреля. В итоге было решено обменять тело на шесть захваченных ранее в плен боевиков ИГ, рассказал «Газете» представитель курдов.

Родственникам и близким погибшего не сообщили о подробностях обмена. «Мы знаем только, что тело передали курды. О деталях нам не рассказывали, всю информацию мы узнавали из СМИ», — рассказал друг погибшего, пожелавший остаться неизвестным.

По словам источника, участвовавшего в переговорах, «между российским и сирийским командованиями есть договоренность хранить все в тайне». За проведенную операцию курды получили благодарственное письмо от министра обороны Сергея Шойгу, отметил он.

24 марта стало известно, что в России погиб офицер российских сил специальных операций. Впоследствии его имя было оглашено. Тело Александра Прохоренко доставили в Россию в конце апреля.