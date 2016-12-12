Назначенный в сентябре куратор Госдумы в администрации президента Сергей Смирнов покинул свой пост из-за недовольства первого заместителя главы кремлевской администрации Сергея Кириенко, пишет РБК со ссылкой на информированные источники.

Смирнов написал заявление об уходе в связи с поисками новой работы. По словам источников издания, его работой было крайне недовольно руководство внутриполитического блока АП, в частности, Кириенко и начальник управления внутренней политики Андрей Ярин.

По словам бывшего федерального чиновника, руководство АП вызвало на прошлой неделе Смирнова и попросило написать заявление об отставке.

Источники РБК объясняют, что основной причиной отставки Смирнова стала его невозможность сгладить конфликт, возникший между внутриполитическим блоком Кремля и новым руководством Госдумы во главе с Вячеславом Володиным.

Например, сотрудников управления, отвечающих за сотрудничество с Госдумой, перестали пускать в президентскую ложу в думском зале заседаний. Еще через некоторое время чиновникам УВП запретили смотреть трансляцию даже в закрытом депутатском холле, хотя Смирнову поручили разрешить конфликт.

Как отмечают «Ведомости», Смирнова находился на испытательном сроке, который на днях заканчивался. По данным «Коммерсанта», в настоящее время он проходит собеседование на пост статс-секретаря — заместителя министра образования.

Смирнов был назначен незадолго до перехода предыдущего первого замруководителя АП Вячеслава Володина в Госдуму. На своем посту Смирнов сменил Радия Хабирова. В его полномочия входит взаимодействие с Госдумой и Советом Федерации.

До прихода в администрацию президента 38-летний Смирнов работал в Общественной палате, а до этого трижды избирался муниципальным депутатом в московском районе Лианозово.