Полиция задержала в Москве 15 человек, участвовавших в акции в честь Дня Конституции, сообщает «ОВД Инфо».

Активистов задержали на Горбатом мосту у Белого дома. Полицейские начали проводить задержания как только активисты начали зачитывать вслух текст Конституции. Сперва в автозак отправили 13 человек, еще двоих задержали на мосту как только они туда пришли — активисты даже не начали читать Контституцию.

Задержанных доставили в ОВД Пресненский. По словам участников акции, у них забрали паспорта якобы для установления личности.

Четырех участников аналогичной акции задержали также в Санкт-Петербурге. Активисты устроили народный сход у здания Конституционного суда на Сенатской площади.

Ранее в понедельник зампред комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Михаил Емельянов в беседе с «Лентой.Ру» заявил, что хотя в настоящее время и нет предпосылок для изменения Основного закона, «через некоторое время» они могут появяться.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко считает, что запроса на глубинные изменения Конституции в России нет. При этом она уточнила, что Конституцию не стоит рассматривать «как нечто незыблемое, не подлежащее корректировке», потому что она должна «откликаться на новые явления, процессы, назревшие потребности общества».