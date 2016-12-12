Правительство снизилу цену на акции «Роснефти» перед ее приватизацией, сообщает пресс-служба Росимущества.

7 декабря была принята директива, согласно которой 19,5% компании продали за 692 млрд рублей. Директива отменяла предыдущую цену в 710,8 млрд. Документ был принят 7 декабря — в тот же день было объявлено о продаже акций иностранному консорциуму.

Росимущество сообщает, что цена на акции была определена на основе стоимости при закрытии торгов на Московской бирже 6 декабря с поправочным коэффициентом 0,95.

Разницу между итоговой стоимостью и установленной ранее ценой покроют за счет выплаты основным акционером компании Роснефтегазом промежуточных дивидендов в 18,4 млрд рублей.

Соглашение о продаже 19,5% акций «Роснефти» было подписано 7 декабря. Покупателями пакета стали швейцарский трейдер Glencore и суверенный фонд Катара.