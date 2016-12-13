Россия выплатит 6 тысяч евро Темирлану Эскерханову, одному из обвиняемых по уголовному делу об убийстве политика Бориса Немцова. Об этом пишет газета «Коммерсант» со ссылкой на адвоката Розу Магомедову.

Соответствующее соглашение заключили замминистр юстиции Георгий Матюшкин и Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ). Взамен на добровольную компенсацию Эскерханов согласился отозвать свою жалобу на московские суды, которые долго не рассматривали его жалобы, из ЕСПЧ.

По словам Магомедовой, он предъявил властям России с десяток претензий. В первую очередь они касались Басманного райсуда, который слишком долго не назначал рассмотрение жалоб обвиняемого на арест и его продление в Мосгорсуде. Между тем каждый день, проведенный Эскерхановым под арестом, как он сам утверждает, был равносилен чуть ли не каторге. Фигурант дела об убийстве жаловался на то, что, находясь в московском СИЗО N6 «Печатники», он испытывал страдания от отсутствия таких жизненно необходимых вещей, как свежий воздух, дневной свет и питьевая вода.

Жалоба была передана в ЕСПЧ и коммуницирована судом в Страсбурге, однако в ситуацию вмешался Матюшкин, который признал, что условия содержания Эксерханова, а также сроки рассмотрения его жалоб не соответствовали требованиям «Конвенции о защите прав и основных свобод человека».

В качестве «справедливой компенсации за нанесенный ущерб» замминистра от имени правительства России предложил ЕСПЧ для автора жалобы 6 тысяч евро. Они будут выплачены в течение трех месяцев с того момента, как Эскерханов официально уведомит суд о своем согласии на мировую.

Как отмечает «Коммерсант», по примеру Эскерханова в ЕСПЧ обратились и четверо остальных фигурантов дела об убийстве Немцова. Они также могут рассчитывать на досудебные компенсации.

Бориса Немцова убили в ночь на 28 февраля 2015 года. По уголовному делу об убийстве арестованы предполагаемый убийца Заур Дадаев и соучастники, помогавшие в слежке и сокрытии улик Хамзат Бахаев, Темирлан Эскерханов, а также братья Анзор и Шадид Губашевы.