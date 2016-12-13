После пересчета голосов в американском штате Висконсин подтвердилась победа Дональда Трампа. Об этом сообщает агентство Associated Press.

В результате повторного подсчета голосов в Висконсине избранный президент Трамп набрал 22 тысячи 748 голосов, получив при этом дополнительный 131 голос. Отрыв от его основного конкурента на выборах, кандидата от Демократической партии Хилари Клинтон, составил 23 тысячи бюллетеней.

Ранее кандидат от партии зеленых Джилл Стайн заявила о намерении добиваться пересмотра результатов выборов. Ей удалось собрать необходимую сумму, чтобы запустить процедуру в Висконсине и Пенсильвании. Инициативу Стайн поддержала Хилари Клинтон, которая решила принять участие в пересчете голосов в трех штатах — Висконсине, Мичигане и Пенсильвании, где Трамп победил с незначительным перевесом.

Верховный суд Мичигана отклонил запрос Стайн о возобновлении пересчета голосов избирателей на выборах. В Пенсильвании пересчет также не проводился, избирательная комиссия штата утвердила результаты выборов.

Напомним, победу на выборах в США 8 ноября одержал кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп. Между тем, Хиллари Клинтон на прошедших выборах получила на 2 млн голосов избирателей больше, чем Трамп: данным экспертов CNN, Трампа поддержали 62,1 млн граждан, за Клинтон проголосовали 63,9 млн человек.