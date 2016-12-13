Управление директора национальной разведки США и ФБР не поддержали заявление ЦРУ о вмешательстве России в президентские выборы в США для помощи кандидату от республиканцев Дональду Трампу. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

Национальная разведка США, которая объединяет 17 разведывательных ведомств страны, не ставит под сомнение выводы ЦРУ о российских кибератаках на американские организации в ходе президентской кампании, однако не видит достаточно убедительных доказательств того, что Москва намеревалась обеспечить преимущество Трампа, пишет издание.

Собеседники агентства также сообщили, что Федеральное бюро расследований (ФБР) по той же причине отказалось поддержать ЦРУ в данном вопросе.

Как стало известно ранее, ЦРУ США считает, что Россия вмешалась в ход президентских выборов 2016 года, чтобы помочь победить Дональду Трампу. Согласно секретному докладу управления, ряд лиц, связанных с российским правительством, снабжали сайт WikiLeaks тысячами украденных электронных писем из штаба Демократической партии США, в том числе — Хиллари Клинтон.

Вместе с тем авторы документы заявляют, что не обладают какими-либо свидетельствами того, что влияние на президентские выборы в США курировали из Кремля.

В штабе избранного президента США Дональда Трампа с иронией отреагировали на это сообщение.

«Это те же люди, которые говорили, что (бывший президент Ирака, — ред.) Саддам Хусейн обладал оружием массового уничтожения. Выборы закончились давным-давно одной из самых больших побед среди выборщиков в истории (США). Настало время двигаться дальше и “снова сделать Америку великой”», — говорилось в заявлении штаба.

В начале октября министерство внутренней безопасности США и Нацразведка обвинили Россию в намеренном взломе почтовых серверов американских граждан и политических организаций с целью вмешательства в избирательный процесс в стране. Российские власти отрицают причастность к взломам.