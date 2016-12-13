Бывший губернатор Сахалинской области Андрей Хорошавин, арестованный по обвинению в получении взятки, пожаловался в Конституционный суд на антикоррупционный закон, чтобы предотвратить изъятие собственности своей семьи в пользу государства. Об этом пишет «Коммерсант».

Как стало известно изданию, экс-губернатор и его семья оспаривают закон «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих госдолжности, и иных лиц их доходам», который регулирует порядок принудительного изъятия имущества чиновника и членов его семьи, законность происхождения которого не подтверждена. По мнению заявителей, на практике это приводит к нарушению принципа презумпции невиновности подозреваемого в коррупции чиновника, а также его права не свидетельствовать против себя и своих близких родственников.

Согласно жалобе Хорошавина, значительная часть конфискованного имущества была приобретена им и его супругой еще до вступления в силу ФЗ №230 (требующего подтверждать происхождение расходов), а другая часть была приобретена их сыном, который к моменту появления того же закона достиг совершеннолетия, и декларировать его доходы и приобретения отец не был обязан.

Так, Андрей Хорошавин и его семья просят КС признать неконституционным рассмотрение гражданского дела о конфискации имущества до вынесения обвинительного приговора и при отсутствии результатов ведомственного контроля его имущественной декларации.