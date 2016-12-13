Бывший губернатор Сахалинской области Андрей Хорошавин, арестованный по обвинению в получении взятки, пожаловался в Конституционный суд на антикоррупционный закон, чтобы предотвратить изъятие собственности своей семьи в пользу государства. Об этом пишет «Коммерсант».
Как стало известно изданию, экс-губернатор и его семья оспаривают закон «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих госдолжности, и иных лиц их доходам», который регулирует порядок принудительного изъятия имущества чиновника и членов его семьи, законность происхождения которого не подтверждена. По мнению заявителей, на практике это приводит к нарушению принципа презумпции невиновности подозреваемого в коррупции чиновника, а также его права не свидетельствовать против себя и своих близких родственников.
Согласно жалобе Хорошавина, значительная часть конфискованного имущества была приобретена им и его супругой еще до вступления в силу ФЗ №230 (требующего подтверждать происхождение расходов), а другая часть была приобретена их сыном, который к моменту появления того же закона достиг совершеннолетия, и декларировать его доходы и приобретения отец не был обязан.
Так, Андрей Хорошавин и его семья просят КС признать неконституционным рассмотрение гражданского дела о конфискации имущества до вынесения обвинительного приговора и при отсутствии результатов ведомственного контроля его имущественной декларации.
Напомним, Хорошавин был губернатором Сахалинской области с 2007 по 2015 год. Он работал сопредседателем совета представителей уполномоченного государственного органа по проектам «Сахалин-1» и «Сахалин-2» и был членом политсовета сахалинского отделения партии «Единая Россия». В марте 2015 года его задержали в собственном кабинете.
Хорошавина и его советника Андрея Икрамова считают причастными к получению взятки в 5,6 млн долларов от главы компании «Энергострой», главы «Тихоокеанского Внешторгбанка» Николая Крана при заключении госконтракта на строительство одного из блоков Южно-Сахалинской ТЭЦ. После ареста Хорошавина уволили с поста губернатора. В декабре 2015 года в Москве умер основной свидетель — Кран.
Еще в августе 2015 года Генпрокуратура подала иск в Южно-Сахалинский горсуд об изъятии у обвиняемого и его родственников принадлежавшей им собственности: нескольких квартир в Москве, жилого дома, земельных участков и нежилого здание в Подмосковье, автомобилей Mercedes-Benz, Bentley и Lexus, а также денежных средства (наличные и на банковских счетах), ювелирных изделий и часов.