Главное управление экономической безопасности и противодействия коррупции МВД выявило факт хищения бюджетных средств, выделенных на реконструкцию «Государственного научного центра социальной и судебной психиатрии им. С.П. Сербского». Об этом сообщается на сайте ведомства.

В 2013 году в рамках крупного государственного контракта центр имени Сербского заключил договор подряда со строительной компанией на выполнение капитального ремонта клинического корпуса амбулаторных судебно-психиатрических экспертиз. В ходе работ была организована противоправная схема хищения на сумму более 44 млн рублей (изготовление подложных актов приема и сдачи и справок о стоимости выполненных работ), говорится в сообщении.

На основании собранных материалов возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса.(мошенничество).

Как отмечают в МВД, на работе и по месту жительства фигурантов дела проведены обыски. Двое из организаторов криминальной схемы – руководители подрядных организаций – по решению суда заключены под стражу, бывшему главному инженеру ФГБУ «ГНЦССП им. В.П. Сербского» избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

Ранее из-за хищений в ходе реставрации зданий были арестованы высокопоставленные чиновники министерства культуры. Так, по версии следствия, в 2012 году замминистра культуры Пирумов организовал группу, участники которой заключали госконтракты на реставрацию Новодевичьего монастыря, Изборской крепости, Псковского академического театра драмы имени Пушкина, Иоанно-Предтеченского монастыря, Музея космонавтики в Калуге и башни Кронпринц в Калининграде. Контракты заключали по завышенной стоимости, а чиновники получали откаты.