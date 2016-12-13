Бывший губернатор Массачусетса Митт Ромни больше не рассматривается в качестве кандидата на пост госсекретаря США. Об этом сообщает телеканал CNN.

По данным телеканала, избранный президент США Дональд Трамп уведомил Ромни по телефону, что тот больше не рассматривается в качестве претендента на должность госсекретаря. Сам Ромни подтвердил эту информацию на личной странице в фейсбуке.

«Это честь для меня — побывать в качестве кандидата на пост госсекретаря великой страны. Мои беседы с избранным президентом Трампом были приятными и полезными. Я очень надеюсь, что новая администрация приведет нацию к силе, процветанию и миру», — написал он.

Ранее источник The Wall Street Journal сообщал, что Трамп склоняется к тому, чтобы предложить пост госсекретаря кандидату в президенты США в 2008 году Митту Ромни. В его поддержку выступала часть команды Дональда Трампа. Другие сторонники избранного президента настаивали на выборе бывшего мэра Нью-Йорка Руди Джулиани.

Имя нового госсекретаря США станет известно 13 декабря.