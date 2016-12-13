Отношение почти трети россиян (29%) к президенту страны Владимиру Путину ухудшилось за последнее время. Об этом свидетельствует ноябрьский опрос «Левада-центра», который оказался в распоряжении газеты «Ведомости».

Кроме того, заметно уменьшилось число тех, кто считает, что президент «успешно и достойно справляется с решением проблем» (на 10%). Но почти половина респондентов (48%) по-прежнему верит, что Путин искренне хочет добиться повышения благосостояния народа, но ему мешает «сопротивление бюрократии».

Как отметил замдиректора «Левада-центра» Алексей Гражданкин, эти цифры объясняются теми же обстоятельствами, что и все колебания 2014–2015 годах, когда уровень поддержки Путина существенно вырос.

«Претензии к власти носят отложенный характер – видимо, эти настроения появились за последний год», — сказал он.

В ноябре уровень одобрения деятельности президента составил 86%. Такой показатель — рекордный с 2008 года.