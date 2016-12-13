По факту обнародования в социальных сетях видеоролика о подготовке служащих военной полиции, дислоцированных в Чечне, к отправке в Сирию возбудили уголовное дело. Об этом пишет Росбалт со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Сообщается, что в ходе подготовки командиры не провели соответствующую разъяснительную работу с подчиненными, в результате съемка, предназначенная для личного пользования, попала в соцсети.

«Таким образом, была поставлена под угрозу жизнь самих военнослужащих, огласке придали сведения о перемещении подразделений Министерства обороны. По данному факту возбуждено уголовное дело», — сказал собеседник агентства.

Другой источник агентства из Чеченской республики заявил, что в рамках уголовного дела задержаны пять человек, в том числе один офицер.

Видеозапись появилась в соцсетях в начале декабря. На нем видно, как военнослужащие с нашивками «военная полиция», готовятся к вылету. Из их выступлений на камеру, становится понятно, что командировка будет в Сирию.

В начале декабря газета «Известия» сообщила, что Минобороны собирается отправить в Сирию батальоны спецназа «Восток» и «Запад», дислоцированные на территории Чечни. Глава республики Рамзан Кадыров опроверг данную информацию.

«Отечественные СМИ тиражируют сообщения об «отправке» в Сирию «военнослужащих батальонов "Восток", "Запад" и "чеченского спецназа". Ответственно заявляю, что в Чеченской Республике нет никаких батальонов "Восток" и "Запад"», — сообщил он.

Как отметил Кадыров, «хорошо известно, что российские войска не принимают участие в наземной операции в Сирии».