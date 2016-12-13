Бывший замкомандира батальона «Север» Руслан Геремеев и его племянник Артур Геремеев не явились в Московский окружной военный суд для дачи показаний в качестве свидетелей по делу об убийстве Бориса Немцова.

Причины неявки ни секретарь, ни сам судья не сообщили.

Неделей ранее повестки им выслал судья Юрий Житников, тем самым удовлетворив ходатайство дочери политика Жанны Немцовой.

В начале декабря в ходе заседания адвокаты Жанны Немцовой, Ольга Михайлова и Вадим Прохоров заявили ходатайство о вызове Геремеевых.

По словам адвокатов семьи Немцова, именно Руслан Геремеев обладает большим количеством сведений об убийстве политика, он тесно общался со всеми сидящими на скамьи подсудимых, те регулярно приходили к нему, по свидетельству консьержки и домработницы, на квартиру в Москве на Веерной улице, 46 в период подготовки к убийству (сентябрь 2014 — февраль 2015).

Сам замкомандира батальона «Север» (ныне Росгвардия, на момент убийства Немцова — Внутренние войска МВД) изначально проходил по делу в качестве подозреваемого, однако ни разу допрошен не был, а затем по неизвестным причинам был переведен в статус свидетеля.

Племянник Геремеева, Артур, по словам адвокатов семьи политика, также тесно общался с подсудимыми и, кроме того, ему принадлежала квартира, где проживал Руслан Геремеев.

Бориса Немцова убили в ночь на 28 февраля 2015 года. По уголовному делу об убийстве арестованы предполагаемый убийца Заур Дадаев и соучастники, помогавшие в слежке и сокрытии улик Хамзат Бахаев, Темирлан Эскерханов, а также братья Анзор и Шадид Губашевы.