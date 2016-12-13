Министерство образования и науки России намерено обязать школы формировать у учащихся «антикоррупционное мировоззрение». Соответствующие поправки в государственный образовательный стандарт опубликованы на Федеральном портале нормативно-правовых актов.

Минобрнауки предложило формировать у школьников «ценностно-смысловые установки», отражающие, в том числе, «антикоррупционное мировоззрение» в рамках предмета «Общественные науки». Также предлагается научить школьников «противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным социальным явлениям».

Кроме того, документ вносит перечень требований к программе уроков астрономии. Так, согласно проекту, ученики должны после прохождения курса иметь представление о строении Солнечной системы, эволюции звезд и Вселенной, знать основные астрономические термины, а на более глубоком уровне понимать связь физических законов, открытых в земных условиях, и явлений во Вселенной.

Напомним, в сентябре министр образования Ольга Васильева выступила с инициативой вернуть в школы уроки астрономии. Она также предлагала обязать школьников убираться в классах и работать на приусадебных участках.

Мы должны вернуть, прежде всего, ответственность маленького человека за то место, в котором он проводит 11 лет», — заявляла министр.