Предвыборный сайт Алексея Навального

Оппозиционный политик Алексей Навальный выставит свою кандидатуру на выборы президента России, которые пройдут в 2018 году. О своем намерении он сообщил на своем сайте.

По словам Навального, он долго размышлял о том, стоит ли ему принимать участие в президентской гонке.

«Размышления мои были даже не о том, как сложно в современной России вести кампанию против действующей власти, а о том, будет ли это полезно для всех, будет ли это хорошо для страны, для общества и государства … и я пришел к выводу, что да, я приму участие в борьбе за пост президента России», - сказал Навальный.

По его словам, он идет на выборы с программой о том, как сделать Россию «справедливой и современной, обуздать коррупцию и превратить богатство России в достаток каждой семьи».

«Я, моя команда и те люди, которые поддержат меня, готовы бороться за голоса граждан и убеждать, что с нашей программой мы сделаем Россию богаче, сильнее и свободнее», — подчеркнул оппозиционер.

Отметим, что по закону Алексей Навальный может участвовать в выборах, так как Верховный суд России отменил его приговор по делу «Кировлеса».

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