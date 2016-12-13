Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пообещал проверить, присутствовал ли на приеме в Кремле 9 декабря глава частной военной компании «Вагнера» Дмитрий Уткин, передает Интерфакс.

«Мне нужно будет проверить список приглашенных. Я так не могу навскидку сказать», — сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов.

Накануне издание «Фонтанка» сообщило, что на торжественном приеме в Георгиевском зале Кремля, посвященном чествованию Героев, был мужчина, в котором опознали Сергея Уткина.

Так называемая «группа Вагнера» — частная военная компания, которая была сформирована на основе ЧВК «Славянский корпус». По информации «Фонтанки», группа участвовала в боевых действиях в Сирии в 2013 году, с весны 2014 года находилась в Крыму, а затем — в Луганской области. С 2015 года деятельность подразделения полностью перенесена в Сирию.