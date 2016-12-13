Европейский суд по правам человека обязал Россию выплатить 8 тысяч евро шахматисту и оппозиционеру Гарри Каспарову в качестве компенсации за задержание на «Марше несогласных». Об этом сообщает «Радио Свобода».

ЕСПЧ признал, что российские власти нарушили права Каспарова при задержании на митинге в ноябре 2007 года. Кроме того, компенсацию отсудил член исполкома «Другой России» Александр Аверин. Заявления ещё пяти оппозиционеров суд в Страсбурге рассматривать не стал.

По мнению суда, в отношении Каспарова и Аверина были нарушены статьи Европейской конвенции о защите прав на свободу собраний, а также право на справедливое судебное разбирательство.

В октябре ЕСПЧ также удовлетворил иск Гарри Каспарова против властей России. В Страсбурге постановили, что в мае 2007 года оппозиционера безосновательно продержали несколько часов в московском аэропорту, лишив возможности участвовать в «Марше несогласных» в Самаре.