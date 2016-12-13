Избранный кандидат в президенты США Дональд Трамп официально подтвердил, что его кандидатом на пост главы Госдепартамента стал глава крупнейшей в стране нефтяной компании ExxonMobil Рекс Тиллерсон, передает Bloomberg.

Издание отмечает, что подобное решение произведет шум в сенате: трое республиканцев и несколько демократов ранее высказывали опасение тем, что Тиллерсон находится в тесных связях с президентом России Владимиром Путиным.

По информации источника, близкого к команде, занимающейся передачей полномочий Барака Обамы Трампу, Тиллерсон уже дал согласие стать госсекретарем.

О намерении Трампа сделать Тиллерсона госсекретарем стало известно ранее в декабре. В ночь на вторник источники сообщили, что Трамп принял окончательное решение в пользу главы Exxon-Mobil.

Тиллерсон уже уведомил правление нефтяной компании о своем назначении. Ранее Трамп рассматривал на должность бывшего постпреда США при ООН Джона Болтона.