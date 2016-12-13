В Челябинске суд ликвидировал благотворительный фонд «За природу», ранее признанный «иностранным агентом». Об этом «Новой газете» сообщил адвокат Андрей Лепехин.

Таким образом Челябинский областной суд удовлетворил иск Минюста о ликвидации регионального благотворительного общественного фонда «За природу».

«Кроме претензий как к НКО, выполняющей функции «иностранного агента», Минюст обвинил фонд в непредставлении в срок отчетов, нарушении устава, несоответствии адреса. Мы категорически не согласны с решением суда и будем его обжаловать», — отметил Лепехин.

Фонд «За природу» был включен в реестр НКО, выполняющих функции «иностранного агента» в марте 2015 года.

В начале декабря глава президентского Совета по правам человека Михаил Федотов обратился к Владимиру Путину с просьбой исключить экологические организации из списка «иностранных агентов».

По словам главы СПЧ, около трети всех включенных в реестр иноагентов организаций — это экологические НКО, хотя в законе прописано, что охрана природы не относится к политической деятельности.

Ранее, выступая с посланием федеральному собранию, президент России попросил губернаторов «не жадничать» и по-максимуму привлекать НКО к решению социальных проблем. По словам Путина, инициативу людей надо поддерживать — особенно в вопросах охраны природы и благоустройства.