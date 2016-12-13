Суд в Ямало-Ненецком автономном округе начал рассматривать по существу уголовное дело в отношении оленевода Даниэля Пяка, фигуранта дела об убийстве менеджеров «Газпрома» Дениса Свистунова и Андрея Ходакова.

Как сообщили «Новой газете» в Пуровской районном суде ЯМАО, дело поступило в суд 10 ноября. С тех пор прошло всего несколько заседаний. Адвокат подсудимого Владимир Сахаров рассказал, что Пяк еще не был допрошен, в суде пока выступают свидетели. На допросах свою вину Пяк не признал.

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Изначально уголовное дело было возбуждено по статье 105, часть 2 — об убийстве двух человек, однако позже обвинение изменили на статью 105, часть 1 — убийство без квалифицирующих признаков.

Теперь Пяка обвиняют только в убийстве Свистунова. Суд признал, что в Ходакова подсудимый выстрелил из опасений за свою жизнь и это можно счесть за допустимую меру самообороны.

В декабре 2015 года начальник установки переработки дизельного топлива, 34-летний Денис Свистунов и начальник ремонтно-механических мастерских, 35-летний Андрей Ходаков из компании «Газпром переработка» отправились на охоту. Ночью посреди тундры они остановились в охотничьем домике. Там же решили остановиться 22-летний Даниэль Пяк со старшим братом Денисом и родственником Сергей Хатанзиевым, которые объезжали оленьи пастбища.

Позже компания отправилась на близлежащее озеро и снова вернулась в охотничий дом. Следующим вечером менеджеры «Газпрома» вместе с оленеводами решили выпить водки, через несколько часов застолье переросло в конфликт. Оленеводы вышли из дома, однако один из менеджеров решил выстрелить в их сторону: в результате Денис Пяк получил ранение плеча, Сергею Хатанзиеву дробь попала в лицо. Оленеводы легли в снег, и Даниэль Пяк начал отстреливаться. Картечью он попал в голову Ходакову — он скончался на месте. Свистунов также получил ранение, но он умер от переохлаждения, не сумев заползти в дом.

Даниэль Пяк является единственным обвиняемым по данному уголовному делу. Следующее заседание назначено на 19 декабря.