В Кремле «никак» не относятся к решению оппозиционного политика Алексея Навального участвовать в президентских выборах 2018 года, передает РБК.

«Никак», — ответил на соответствующий вопрос журналистов пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Ранее во вторник Навальный объявил о решении участвовать в выборах президента. По его словам, он идет на выборы с программой о том, как сделать Россию «справедливой и современной, обуздать коррупцию и превратить богатство России в достаток каждой семьи».

Навальный пойдет на выборы в качестве самовыдвиженца. Для этого, по нынешнему законодательству, ему необходимо будет собрать 300 тысяч подписей по всей стране, причем в каждом субъекте России нужно набрать не менее 7500 подписей.

«Выборы официально будут назначены только через год. Но мы решили начать вести компанию уже сейчас, мы заявляем о себе за год, чтобы через публичное давление и огласку добиться того, чтобы выборы в нашей стране были выборами, а не идиотской комедией, которой они являются сейчас», — сказал «Новой газете» глава избирательного штаба оппозиционера Леонид Волков.

Отметим, что по закону Алексей Навальный может участвовать в выборах, так как в ноябре этого года Верховный суд России подтвердил решение ЕСПЧ и отменил его приговор по делу «Кировлеса». Однако дело «Кировлеса» отправили на повторное рассмотрение, которое идет сейчас в Ленинском суде Кирова.

В 2013 году Алексей Навальный участвовал в выборах мэра Москвы. Тогда он получил 27% голосов избирателей и занял второе место.