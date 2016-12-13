С 1 июля 2017 года жилищно-коммунальные услуги для жителей Москвы в среднем вырастут на 6,7%, передает Интерфакс.

Тарифов на водоснабжение и водоотведение составят 7,2%, на газ — 3,9%, на электроэнергию — от 0% до 7,2% (в зависимости от времени суток потребления энергии и территориального нахождения потребителя), на теплоснабжение — 4,7% и на горячую воду — 10,6%.

По информации агентства, коммунальные платежи в среднем вырастут на 155 рублей на человека в месяц.

В ноябре правительство одобрило повышение тарифов на коммунальные услуги с 1 июля следующего года. В Москве тарифы вырастут на 7%, в Санкт-Петербурге, Камчатке и Якутии индексация составит 6%.