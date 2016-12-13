Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Франсуа Олланд поддержали продление санкций против России, передает Reuters.

«Необходимо будет снова продлить санкции против России, несмотря на то, что мы бы хотели большего прогресса в реализации этого процесса (минских соглашений)», — сказала Меркель на пресс-конференции в Берлине.

Ранее агентство со ссылкой на источники сообщало, что Евросоюз намерен продлить на шесть месяцев экономические санкции в отношении России после 15 декабря. По информации агентства, формальная процедура по продлению ограничений должна завершиться 20 декабря.

Напомним, санкции в отношении России были введены США и Европейским союзом в 2014 году. 1 июля 2016 года Евросоюз официально продлил экономические секторальные санкции в отношении России на шесть месяцев, до 31 января 2017 года.

Отмену санкций лидеры ЕС связывают с выполнением Москвой минских соглашений по стабилизации ситуации на юго-востоке Украины. В частности, речь идет о прекращении огня, отводе тяжелых вооружений с линии соприкосновения противоборствующих сторон, а также проведении конституционной реформы на Украине.