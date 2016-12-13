Арбитражный суд Москвы восстановил лицензию Европейского университета (ЕУ) в Санкт-Петербурге, передает «Коммерсант» со ссылкой на источник в вузе.

Суд приостановил решение распоряжение Рособрнадзора о приостановке лицензии. Издание отмечает, что университет сможет работать в стандартном режиме до разбирательства по существу и до нового решения об обеспечительных мерах. Ранее предполагалось, что университет должен до 14 декабря распределить студентов по другим вузам.

Накануне стало известно, что правительство провело экстренное совещание в Москве после приостановки лицензии ЕУ. Совещание проходило в закрытом режиме при участии представителей Рособрнадзора и Минобразования.

Ректор Олег Хархордин предположил, что приостановка ​деятельности университета может быть связана с поддержкой вуза со стороны члена его попечительского совета Алексея Кудрина и с деятельностью Института проблем правоприменения (ИПП) ЕУ.

В пятницу, 9 декабря, Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) приостановила лицензию университета. В апреле после проверки Рособрнадзор решил полностью приостановить государственную аккредитацию программ высшего образования в Европейском университете. Представитель вуза тогда рассказал, что это связано с несоответствием некоторых документов требуемым стандартам.

Европейский университет учрежден в Санкт-Петербурге в 1994 году. В попечительский совет университета входят бывший глава Минфина Алексей Кудрин и директор Эрмитажа Михаил Пиотровский.