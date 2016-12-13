Следственный комитет провел обыски в департаменте транспорта Ярославской области, сообщает РБК.

Следственные действия проводили сотрудники управления СКР по Архангельской области. Это подтвердила старший помощник руководителя СК по Архангельской области и Ненецкого автономного округа Светлана Тарнаева. В управлении ведомства по Ярославской области заявили, что не занимаются этим делом.

Издание «Ярновости» сообщает, что задержан директор департамента Максим Семиохин, который был назначен на эту должность 7 декабря. Причины задержания не уточняются.

В региональном правительстве отметили, что Семиохин не был назначен на эту должность. «Перед принятием решения о назначении Максима Семиохина на должность директора департамента транспорта Ярославской области проводилась проверка, которая не позволила принять кадровое решение», — сказано в сообщении.

Ранее Семиохин возглавлял управление государственного автодорожного надзора в Тульской области. До этого он занимал руководящие позиции в региональных органах власти в сфере транспорта и дорожного хозяйства.