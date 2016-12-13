Помощник президента России Юрий Ушаков рассказал, что у Владимира Путина и других российских должностных лиц хорошие отношения с руководителем ExxonMobil Рексом Тиллерсоном, которого избранный президент США Дональд Трамп назвал будущим главой Госдепа, передает Интерфакс.

«Мы хотим выйти из этого кризисного состояния, которое не удовлетворяет, как мы считаем, российскую сторону и американскую сторону — нелепое состояние, которое сложилось между двумя великими державами», — сказал Ушаков, отвечая на вопрос, увеличит ли это назначение шансы на восстановление двусторонних отношений.

Ранее во вторник избранный президент Дональд Трамп заявил, что определился с кандидатурой на пост госсекретаря США. Им стал глава крупнейшей в стране нефтяной компании ExxonMobil Рекс Тиллерсон.

По информации Bloomberg, Тиллерсон уже дал согласие стать главой Госдепа. Он также уведомил правление нефтяной компании о своем назначении.

Ранее сообщалось, что на этот пост претендует кандидат в президенты США в 2008 году Митту Ромни. В его поддержку выступала часть команды Дональда Трампа. Другие сторонники избранного президента настаивали на выборе бывшего мэра Нью-Йорка Руди Джулиани.