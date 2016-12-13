Депутат Верховной рады Надежда Савченко вышла из партии «Батькивщина», об этом сама политик рассказала в интервью «Газете.ру».

Сестра Надежды Савченко Вера написала в фейсбуке, что депутат подала заявление о выходе из партии в конце октября, перед поездкой в Москву на рассмотрение апелляции на приговор гражданам Украины Станиславу Клыху и Николаю Карпюку в Верховном суде.

Депутат Иван Крулько подтвердил, что Савченко вышла из партии «несколько недель тому назад».

«Она вышла из партии. Это произошло несколько недель тому назад, но мы не стали это предавать огласке», — сказал он.

Лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко заявила, что Савченко не координирует свои действия с партией и фракцией и скоро может быть поднят вопрос о ее исключении из фракции. «Савченко может планировать свою жизнь и свою политическую деятельность так, как считает нужным. У нее с партией «Батькивщина» ничего общего нет», — сказала Тимошенко.

Ранее стало известно о встрече Надежды Савченко с лидерами самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик в Минске. По ее словам, основной темой разговора стал обмен пленными.

«Только о пленных. Мы уточнили списки, которые в Минске никак не могут согласовать», — добавила она.