После авиаударов по сирийскому городу Ракка погибли три лидера запрещенной террористической организации «Исламское государство» (ИГ), передает АР со ссылкой на министра обороны США Эштона Картера.

Как уточнил представитель Минобороны США Питер Кук, коалиция нанесла удар по городу 4 декабря.

Двое из погибших лидеров ИГ Сахал Гурмат и Самми Джеду были организторами терактов в Париже 2015 года. Третий убитый Валид Хаммам заочно осужден в Бельгии за участие в организации попытки теракта, Которую удалось предотвратить в 2015 году.

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В середине ноября 2015 года в Париже произошел крупнейший в истории страны теракт, состоящий из шести скоординированных атак. Одна из них случилась в Bataclan во время музыкального концерта. Другие произошли в кафе, на улицах и возле стадиона Стад-де-Франс во время футбольного матча Франция-Германия. В результате погибли 130 человек и более 350 человек получили ранения.

Ответственность за нападение взяла на себя организация «Исламское государство».