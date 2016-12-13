Международная федерация бобслея и скелетона (IBSF) перенесла чемпионат мира 2017 года из Сочи в другой город, сообщает официальный сайт организации.

Новое место проведение чемпионата станет известно в ближайшее время.

В федерации отметили, что приняли это решение по нескольким причинам. По их мнению, спортсмены и тренеры должны участвовать в тех мероприятиях, которые посвящены «спорту, а не обвинениям и дискуссиям — неважно, справедливым или нет». В IBSF не уточнили, о каких дискуссиях идет речь.

«Федерация бобслея России сделала много для подготовки чемпионата, но нынешний климат сделает почти невозможным оценить усилия оргкомитета или качество трассы «Санки», одной из лучших в мире», — сказано в заявлении.

На прошлой неделе глава комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) Ричард Макларен представил вторую часть доклада о допинге в российском спорте. По информации агентства, более тысячи российских спортсменов в 30 видах спорта связаны с употреблением допинга.

В докладе рассказывается о периоде с 2011 по 2015 годы. Тогда, пишет Макларен, в России была разработана система по сокрытию положительных допинг-проб. Большинство спортсменов (более 80%), о которых идет речь в докладе, представляли летние виды спорта.

После этого Международный олимпийский комитет (МОК) пообещал перепроверить 254 образца допинг-проб, взятых у российских спортсменов во время Олимпийских игр в Сочи в 2014 году.