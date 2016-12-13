Постоянный представитель России при ООН Виталий Чуркин заявил, что военная операция в сирийском Алеппо будет завершена в ближайшие часы, передает Интерфакс.

«Контртеррористическая операция в Алеппо будет завершена в течение нескольких часов, все боевики вместе с членами семей и ранеными в настоящее время выходят по согласованным коридорам в тех направлениях, которые они сами выбрали, в том числе в сторону Идлиба», — цитирует его агентство.

Чуркин подтвердил, что представители сирийской оппозиции достигли соглашения с правительственными войсками об эвакуации мирных жителей и боевиков из города.

Накануне российский Центр примирения враждующих сторон объявил, что сирийские войска освободили три квартала в Алеппо и получили контроль над 95% территории города.

Ранее боевики запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство» вернулись в Пальмиру. Город находился под контролем боевиков с мая 2015 года, была освобождена в марте сирийской армией при поддержке российской авиагруппы.