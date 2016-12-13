Алеппо перешел под контроль сирийского правительства
Постоянный представитель России при ООН Виталий Чуркин заявил, что сирийская армия установила контроль над всей территорией города Алеппо, передает Интерфакс.
«То есть не возникает вопроса о каких-то прекращениях огня, специальных гуманитарных операций, сирийское правительство восстановило контроль над восточным Алеппо, так что теперь наступает этап практических гуманитарных действий», — сказал он.
Ранее во вторник Чуркин заявил, что военная операция в Алеппо будет завершена в ближайшие часы.
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