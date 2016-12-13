Постоянный представитель России при ООН Виталий Чуркин заявил, что сирийская армия установила контроль над всей территорией города Алеппо, передает Интерфакс.

«То есть не возникает вопроса о каких-то прекращениях огня, специальных гуманитарных операций, сирийское правительство восстановило контроль над восточным Алеппо, так что теперь наступает этап практических гуманитарных действий», — сказал он.

Ранее во вторник Чуркин заявил, что военная операция в Алеппо будет завершена в ближайшие часы.

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