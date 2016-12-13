Решение о переносе чемпионата мира по бобслею из Сочи является политически мотивированным, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Мы очень сожалеем по этому поводу. Мы уверены, что это чрезвычайно политизированное решение. Оно исходит из заявлений, которые не имеют достаточного обоснования», — цитирует Пескова ТАСС.

Со спикером Кремля согласен член президиума Федерации бобслея и скелетона России Петрос Гаспарян: «я думаю, что это политическое решение, это все звенья одной цепи. Политика чистая, уже не спорт». Никаких реальных причин для переноса нет, считает он.

Гаспарян допустил, что федерация обратится к международной спортивной организации с требованием обосновать необходимость переноса, но не уверен, что это повлияет на что-то, поскольку «уже принято решение».

«Решение о том, чтобы провести здесь чемпионат мира было принято, потому что мы очень хорошо проводим соревнования. Этап Кубка мира, соревнования по санному спорту проводили... Мы зарекоммендовали себя только с лучшей стороны. А по поводу того, что есть какие-то вопросы, касающиеся допинга — какое это имеет отношение к проведению соревнований? Если спортсмен нечистоплотен, какая разница, где будут проходить соревнования? Что, спортсмен станет чище от этого?» — сказал в разговоре с «Новой газетой» Гаспарян.

Президент Федерации бобслея и скелетона России Александр Зубков сказал, что «крайне удивлен» решением. «Мы отлично подготовились к чемпионату мира. До сегодняшнего дня никаких нареканий со стороны международных инстанций не было», — цитирует его Life.ru.

По словам Зубкова, «остается принять решение международной федерации», поскольку оно не оспаривается, но заверил, что федерация будет тщательно изучать причины решения.

Член комитета по физической культуре, спорту, туризму и молодежной политике Госдумы Дмитрий Свищев считает, что федерация должна требовать компенсацию за перенос.

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Вечером во вторник, 13 декабря, Международная федерация бобслея и скелетона решила перенести чемпионат мира 2017 года из Сочи в другое место. В сообщении спортивной организации сказано, что это сделано по двум причинам. Во-первых, для того, чтобы «дать возможность всем спортсменам и тренерам из всех стран принять участие в соревновании, которое фокусируется на спорте, а не на обвинениях или дискуссиях». Второй причиной международная организация назвала то, что из-за «нынешнего климата практически невозможно оценить усилия оргкомитета турнира или качество центра "Санки"».