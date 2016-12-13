Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «убийство» после гибели двух подростков в поселке Струги Красные Псковской области, передает ТАСС.

«Прокуратура Псковской области как надзорный орган согласилась с возбуждением СУ СК уголовного дела по статье 105 УК РФ „Убийство“ в отношении неустановленного лица по факту обнаружения тел детей в поселке Струги Красные», — рассказал представитель региональной прокуратуры Юрий Зайцев.

По его словам, дело открыто по этой статье, потому что были обнаружены тела двух несовершеннолетних, когда полиция вошла в дом. Дело будет закрыто, если в ходе расследования установят, что произошло самоубийство.

Напомним, псковские школьники Денис М. и Катя В. три дня скрывались в поселке Струги Красные, позднее они забаррикадировались в доме и открыли стрельбу по сотрудникам правоохранительных органов, которые прибыли на вызов о пропавшем подростке.

По данным Следственного комитета России, правоохранители в течение нескольких часов вели переговоры с подростками, однако они не дали результата. Позднее молодые люди перестали выходить на связь.

Когда сотрудники спецподразделений применили светошумовые гранаты и пошли на штурм, подростки были обнаружены мертвыми с огнестрельными ранениями. Подростки, предположительно, покончили с собой.

На видеотрансляции, которую они вели в Periscope, школьники признались, что не знают, что теперь делать и винили во всем своих родителей.