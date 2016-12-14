Общественная организация «Совет по международным отношениям США» назвала военное противостояние между Россией и неким государством-членом Организации Североатлантического договора главной возможной угрозой в 2017 году, сообщается на сайте организации.

Конфликт между Россией и альянсом стоит на первом месте в категории угроз, влияние которых оценивается как «высокое». Речь идет о «намеренной или непреднамеренной военной конфронтации», которая может быть вызвана «агрессивным поведением» России на территории Восточной Европы.

На втором месте стоит кризис в КНДР, связанный с испытанием ядерного оружия, «военными провокациями и внутренней политической нестабильностью». На третьем месте стоит возможная крупная хакерская атака «на критически важную американскую инфраструктуру». Следующей по вероятности угрозой, как считают авторы, стоит теракт в США или на территории их союзников.

Также в списке угроз — вероятность вспышки насилия в Афганистане, обострение конфликта между Турцией и курдами, а также эскалация гражданской войны в Сирии (речь может идти, в частности, о военной интервенции других стран).

Сценарии противостояний отобраны на основании исследования: эксперты по внешней политике ранжировали конфликты на основании вероятности их происхождения или эскалации и их потенциального воздействия на национальные интересы США.

В то же время ни один из сценариев не был признан одновременно обладающим высокой вероятностью и в высокой степени угрожающим интересам США.