Правительство Японии допускает возможность размещения военных баз США на двух островах южных Курил в случае передачи их Токио, передает ТАСС со ссылкой на газету Asahi.

По информации издания, с таким заявлением 9 ноября выступил генеральный секретарь Совета национальной безопасности Японии Сетаро Яти на встрече в Москве с секретарем Совета безопасности России Николаем Патрушевым.

Источник газеты в правительстве Японии отмечает, что такие слова Яти были «совершенно естественными», поскольку при установлении на островах японского суверенитета, они автоматически начинают подпадать под договор о гарантиях безопасности между США и Японией.

В опубликованном накануне интервью бывший премьер-министр Японии Есиро Мори, в свою очередь, полностью исключил возможность размещения военных баз США на южных Курильских островах в случае передачи их японской стороне.

В настоящее время Москва и Токио ведут активную подготовку к визиту российского президента Владимира Путина в Японию, который намечен на 15-16 декабря. В преддверии визита президент России Владимир Путин заявил, что Москва готова развивать на Курильских островах совместные с Токио экономические проекты, однако любое будущее решение территориального спора «должно соответствовать национальным интересам России».