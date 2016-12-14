Суд в Денвере постановил, что все члены коллегии выборщиков от Колорадо обязаны голосовать за того кандидата, который одержал победу на выборах президента США в этом штате, передает Associated Press.

Соответствующий вердикт вынесла во вторник вечером судья Элизабет Старрс. Она рассматривала иск, поданный двумя из девяти выборщиков от Колорадо. Они пытались оспорить действующий в Колорадо закон, согласно которому члены коллегии должны голосовать за кандидата в президенты, набравшего большее число голосов избирателей в этом штате.

Выборы в Колорадо выиграла кандидат от Демократической партии Хиллари Клинтон, однако двое выборщиков хотели через суд добиться права отдать свой голос за другого кандидата. Они хотели проголосовать против избранного президента Дональда Трампа, выбрав альтернативного кандидата от Республиканской партии.

8 ноября в США состоялись президетские выборы. 19 декабря комиссии выборщиков должны собраться в столицах своих штатов для того, чтобы официально избрать следующего американского лидера по итогам общего голосования по штатам. В общей сложности по стране коллегия выборщиков насчитывает 538 человек. Она и формируется в каждом отдельном штате, исходя из общей численности конгрессменов и сенаторов от этого штата. Для избрания президентом необходимы 270 голосов членов этой коллегии.