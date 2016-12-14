Избранный президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев вступил в должность, передает Интерфакс.

Церемония инаугурации Мирзиеева состоялась в среду в Ташкенте в ходе совместного заседания Законодательной палаты и Сената Олий Мажлиса — верхней и нижней палаты парламента.

Председатель Центральной избирательной комиссии Мирза-Улугбек Абдусаломов объявил, что на прошедших 4 декабря выборах Шавкат Мирзиеев избран президентом страны и поздравил, он вручил ему удостоверение президента республики. Затем избранный глава государства произнес слова присяги.

4 декабря на президентских выборах за Мирзиеева, выдвинутого кандидатом от Движения предпринимателей и деловых людей — Либерально-демократической партии Узбекистана, проголосовало 88,61% избирателей. С ним соперничали кандидаты от трех партий.

Внеочередные выборы в Узбекистане прошли после кончины президента Ислама Каримова 2 сентября на 79-м году жизни после перенесенного инсульта.