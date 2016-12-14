Национальное собрание Франции проголосовало за продление режима чрезвычайной ситуации в стране до 15 июля 2017 года, передает APA.

288 человек проголосовали за сохранение режима ЧС, против проголосовали 32 парламентария. В четверг законопроект поступит на рассмотрение сената — верхней палаты парламента.

Вопрос был вынесен на голосование по предложению правительства Франции, которое считает, что угроза террористических актов не устранена полностью.

Ранее сообщалось, что французское правительство предложило в субботу, 10 декабря, продлить режим ЧС в связи с сохраняющейся угрозой терактов.

Чрезвычайное положение было введено во Франции после терактов в Париже в ноябре 2015 года, в результате которых погибли 130 человек. Несколько раз режим ЧС продлевался.

Режим ЧС предоставляет службам безопасности страны расширенные полномочия по поиску и задержанию подозреваемых в террористической деятельности.